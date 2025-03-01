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Отчаянные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выправить ситуацию с восполнением потерь на линии боевого соприкосновения не имеют успеха, заявили в Минобороны России.

"Данные за февраль подтверждают тенденцию предыдущих месяцев о стабильном превышении количества раненых и убитых военнослужащих ВСУ над количеством мобилизованных "людоловами" ТЦК (Территориальный центр комплектования. – Прим. ред.)", – рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Так, за февраль 2025 года украинские ТЦК мобилизовали не менее 28 000 граждан при общих потерях 38 920 военных. Месяцем ранее, в январе, Киев мобилизовал также около 28 000 человек при потерях в 51 960 человек. Кроме того, декабрьские потери ВСУ составили 48 470 против 33 000 мобилизованных, а в ноябре – 60 805 при 34 000 мобилизованных ТЦК.

"Несмотря на запуск киевским режимом с 11 февраля так называемого "нового контракта 18-24" для привлечения на добровольной основе в ВСУ украинской молодежи, – не получается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч "добровольцев" при целевом показателе 4 тысячи добровольцев в месяц", – говорится в сообщении российского министерства обороны.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Киев планирует еще больше ужесточить мобилизацию в стране на фоне заявлений Вашингтона о необходимости скорейшего завершения конфликта. По версии журналистов, этот шаг может расколоть украинское общество и вызвать новую волну насилия против сотрудников военкоматов.

