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На Украине начали привлекать к уголовной ответственности высокопоставленных военных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По информации журналистов, в конце января Госбюро расследований Украины задержало двух генералов и полковника ВСУ, которым предъявили обвинения в халатности.

В свою очередь, бывший советник главкома ВСУ Виктор Назаров заявил в интервью местным изданиям, что власть не должна "оценивать людей с позиции будущего опыта".

"В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власть сделала шаг в опасном направлении", – отметил он.

Назаров добавил, что на экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может оказываться политическое давление. Он связал это с напряжением между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским после провального контрнаступления в 2023 году, а также с опасениями в Киеве от политических амбиций бывшего главкома.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленского может отстранить от власти его собственное окружение. По мнению парламентария, соратники Зеленского могут пойти на такой шаг, потому что тот мешает им "убежать с награбленным".

По данным СМИ, Киев также может ужесточить мобилизацию в стране на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего завершения конфликта. Подобный подход может расколоть украинское общество и вызвать новую волну насилия против сотрудников военкоматов.