Economist: власти Украины хотят усилить мобилизацию на фоне заявлений Трампа

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Украинские власти планируют ужесточить мобилизацию в стране на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о необходимости скорейшего завершения конфликта. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на украинские источники.

Журналисты считают, что подобный подход Киева может расколоть украинское общество и вызвать новую волну насилия против сотрудников военкоматов. Вместе с тем западные советники Украины считают мобилизацию самым быстрым способом увеличить боевую мощь ВСУ.

Одновременно с этим в офисе президента Украины Владимира Зеленского в контексте укрепления переговорных позиций Киева большее значение уделяют поставкам оружия Запада, чем численности войск. Украинские власти также рассчитывают, что по новому контракту для 18-летних граждан в армию будут поступать по меньшей мере 4 тысячи человек ежемесячно.

Как говорится в статье, мобилизация молодых украинцев может стать единственной возможностью Киева не допустить "плохую сделку Трампа". Европейские чиновники также заявили изданию, что властям Украины, скорее всего, придется отменить бронь от мобилизации для некоторых категорий работников, чтобы иметь возможность продолжать бои.

Ранее Трамп заявил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа. Он добавил, что основная цель США на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств.

Президент США также подчеркнул, что Владимиру Путину придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. В частности, в ходе переговоров США попытаются поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий.

Соединенные Штаты планируют проверить искренность намерений России по достижению мирного урегулирования на Украине, отметил глава американского Госдепа Марко Рубио. Кроме того, Вашингтон планирует отправить команды дипломатов для встречи с российскими коллегами и обсуждения деталей урегулирования.