Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Говоря об условиях мирного соглашения, Трамп подчеркнул, что Украина может забыть о перспективе членства в НАТО.

"Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось", – отметил американский лидер.

Трамп добавил, что в ходе переговоров США попытаются поставить вопрос о возвращении Украине части утраченных территорий. Однако, по его словам, добиться этого будет сложно. Президент США подчеркнул, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию украинского кризиса.

"Когда я был избран, мы говорили (с Путиным. – Прим. ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", – заключил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", поскольку этим должна заниматься Европа. Он добавил, что основная цель американской стороны на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств.

Американцы планируют активно сотрудничать с украинцами в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, очень нужны промышленности США.

