Рубио: США намерены проверить искренность России по урегулированию на Украине

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США планируют проверить искренность намерений России по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио в интервью Fox News.

"Я не знаю. Думаю, что мы это проверим", – ответил он на соответствующий вопрос.

Кроме того, Вашингтон планирует отправить команды дипломатов для встречи с российскими коллегами и обсуждения деталей урегулирования.



Американский президент Дональд Трамп между тем заявил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", этим должна заниматься Европа. Кроме того, он заявлял, что ведет серьезные переговоры с Владимиром Путиным по завершению конфликта и заключению крупных экономических сделок.

При этом глава МИД России Сергей Лавров исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения.

