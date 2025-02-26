Госсекретарь США Рубио заявил о постоянном контакте с Украиной по урегулированию конфликта

Фото: ТАСС/ЕРА/ORLANDO BARRIA

Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом по урегулированию украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Политик напомнил, что после того как президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным, он сразу же позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Кроме того, по его словам, Зеленский встречался с министром финансов США Скоттом Бессентом, с самим Рубио, а также с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

"Я разговаривал с министром иностранных дел Украины дважды за последние шесть дней. Так что говорить, что мы не общаемся с ним, просто неверно", – рассказал Рубио.

Ранее глава Госдепа США заявил, что Украина из-за действующего конфликта с Россией продолжает разрушаться, а также терять все больше и больше территорий. Рубио допустил, что Зеленскому будет непросто пойти на уступки ради урегулирования ситуации, однако ему следует принять реальное положение дел.