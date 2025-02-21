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Неназванный чиновник Белого дома в беседе с Axios назвал президента Украины Владимира Зеленского монстром, которого создали США.

Администрация американского президента считает, что Зеленский сильно привык к помощи от США и других государств НАТО, передает портал. В связи с этим он начал вести себя вызывающе.

Также, по мнению неназванного политика, европейские лидеры, "помешанные" на президента Дональде Трампе, дают Зеленскому плохие рекомендации, однако не планируют направлять свои войска на Украину.

Ранее окружение Трампа назвало срочный отъезд Зеленского во Францию лучшим вариантом для него и мира. Источник New York Post заявил, что в Белом доме немногие выступают в поддержку президента Украины. Более того, он выразил сомнения, что такие люди существуют.

Между тем американский лидер назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране и призвал его к оперативным действиям.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев привык к иждивенчеству и деньгам Запада, которые он тратит бесконтрольно. Кроме того, он указал на тенденцию снижения рейтинга (4%) Зеленского.