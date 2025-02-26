26 февраля, 15:36Политика
Лавров исключил заморозку линии фронта на Украине
Фото: 123RF/bumbledee
Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии боевого соприкосновения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"Такого не будет, у нас есть конституция", – пояснил министр.
Между тем РФ ждет, когда европейцы перестанут распространять фейки о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине. Лавров указал на "безнадежно устаревшую и провалившуюся" политику Европы по Украине, которая заключается в решении конфликта путем войны, а не переговоров.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о взаимодействии России со всеми государствами, которые входят в группу "Друзей мира" по Украине. Стороны обмениваются не только информацией по урегулированию украинского конфликта, но и разными подходами по этому вопросу.
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