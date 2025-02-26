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Россия ждет, когда европейцы перестанут распространять ложные заявления о том, что Москва якобы отказывается от переговоров по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в Катар.

"Президент (Владимир – Прим. ред.) Путин многократно отвечал на эти лживые утверждения, напоминая, что от переговоров отказывается прежде всего науськиваемое Европой украинское руководство", – сказал он.

Также дипломат обратил внимание на "безнадежно устаревшую и провалившуюся" политику Европы по Украине, которая заключается в решении конфликта путем войны, а не переговоров.

"Мы исходим из того, что наилучшей помощью со стороны тех, кто искренне хочет помочь урегулировать конфликт, является осознание его первопричин, как это сделал недавно президент (США Дональд – При. ред.) Трамп", – добавил Лавров.

Американский лидер в своих недавних выступлениях назвал расширение НАТО и попытку поглотить Украину Североатлантическим альянсом крупнейшей ошибкой администрации экс-президента США Джо Байдена и одной из ключевых причин развязывания этого конфликта, напомнил глава МИД РФ.

Трамп и Путин ведут серьезные переговоры относительно завершения украинского конфликта, рассказал ранее республиканец. Политики также обсуждают крупные сделки по экономическому развитию, которые планируется заключить между Вашингтоном и Москвой.

Глава США отметил, что движение к урегулированию украинского конфликта довольно быстрое. Он подчеркнул, что считает своим приоритетом прекращение огня на Украине и в конечном итоге достижение постоянного мира. Американский президент также считает, что сделка по Украине будет на пользу России.