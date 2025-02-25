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Украинцы не простят президенту страны Владимиру Зеленскому срыв мирного урегулирования конфликта. Об этом депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в телеграм-канале.

Он предположил, что если американский лидер Дональд Трамп оставит Украину, то все "поблагодарят" Зеленского за то, что конфликт продолжится.

"Как отреагирует на это армия, три года не видавшая ротаций и отпусков? Как отреагирует население? Зеленский понимает, что его снесут изнутри?" – задался вопросом Дубинский.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия как можно скорее хочет добиться мира на Украине, но Зеленский стоит на пути этой цели. Глава государства уточнил, что украинский президент уклоняется от мирных переговоров.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Зеленский меняет свою позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта "чаще, чем зеленые майки". Тем временем Москва готова к ведению переговоров и с представителями Украины, и с Европой.