Супруга Зеленского назвала условия отставки мужа с поста президента Украины

Фото: 123RF/wladyslawmus

Владимир Зеленский покинет пост президента Украины, когда стране предоставят гарантии безопасности. Об этом заявила его супруга Елена в интервью шоу Quarta Repubblica на итальянском телеканале Rete 4.

"Я знаю, что он не планирует быть президентом всю жизнь. <...> Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть на Украине, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост", – отметила Зеленская.

По ее словам, если членство в НАТО является гарантией безопасности, то Зеленский может уйти с поста.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективе членства в НАТО. По его словам, именно этот вопрос вызвал начало украинского конфликта.

Трамп также добавил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", поскольку этим должна заниматься Европа. По словам президента США, основная цель американской стороны – положить конец кровопролитию, а также возместить затраченные средства.

