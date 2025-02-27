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27 февраля, 05:47

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Депутат Рады Дубинский: окружение Зеленского отстранит его от власти

В Киеве заявили, что Зеленского отстранит его от власти его же окружение

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинского президента Владимира Зеленского может отстранить от власти его собственное окружение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по подозрению в госизмене.

По мнению парламентария, соратники Зеленского могут пойти на такой шаг, потому что тот мешает им "убежать с награбленным". Окружение украинского лидера осознает, что должно разобраться с ним раньше, чем вскроются объемы разграбленных ими средств, добавил Дубинский.

Владимир Путин отмечал, что шансы Владимира Зеленского победить на потенциальных выборах президента на Украине равны нулю. По словам российского лидера, рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сам Зеленский уже сообщал о готовности оставить свой пост президента ради мира или членства Украины в Североатлантическом альянсе. По информации СМИ, президент Украины может в скором времени попросить убежище в Турции на фоне прекращения военной помощи со стороны Запада и угрозы переворота в стране.

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