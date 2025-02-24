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Президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени попросить убежище в Турции на фоне прекращения военной помощи со стороны Запада и угрозы переворота в стране. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на турецкую газету Akşam.

Колумнист издания Эрай Гюлчюлер предположил, что Соединенные Штаты и Евросоюз перестанут предоставлять Киеву военную помощь. При этом, по мнению журналиста, если Зеленский продолжит настаивать на территориальной целостности Украины, то он столкнется с внутренним переворотом.

"Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежище в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают", – заключил Гюлчюлер.

Ранее СМИ сообщали, что украинского лидера в ближайшее время ждет самая опасная фаза конфликта. Как утверждали журналисты, спустя 1 097 дней усилия киевского режима "зашли в тупик".

Аналитики считают, что в данный момент задача Зеленского с позиции западных стран заключается не в том, "как вдохновить мир", а в том, как сохранить его вовлеченность и поддержку Украины. Эксперты предполагают, что сейчас у украинского лидера наступила "самая тяжелая политическая битва".

