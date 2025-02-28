Бывший главком ВСУ Залужный пообещал продолжить конфликт с Россией

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Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил о продолжении конфликта с Россией. Об этом он сообщил во время богослужения в греко-католическом соборе, передает Life.ru.

Залужный заявил, что Украина не собирается сдаваться и обязательно одержит победу.

"Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы одержим победу", – сказал экс-главком ВСУ.

Он призвал западные страны продолжать военную поддержку Киева, отметив, что конфликт по-прежнему идет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине должно стать прекращение огня. По его мнению, договоренность по Украине будет выработана или сравнительно быстро, или вообще не будет достигнута. Вместе с тем он заявил о "большом прогрессе" в вопросе достижения соглашения.

В свою очередь, Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии боевого соприкосновения, отмечал глава российского МИД Сергей Лавров. Министр также указал, что РФ ждет, когда европейцы перестанут распространять ложные заявления о том, что Москва якобы отказывается от переговоров.