Трамп заявил, что не хочет платить миллиарды за бессмысленную войну на Украине

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что не хочет тратить миллиарды долларов за "бессмысленную войну на Украине".

По словам главы Белого дома, Вашингтону сейчас необходимо восстанавливать собственные армейские склады вместо отправки новой военной помощи Украине.

"Мы заплатили куда больше, чем любая другая страна. При большей части нашей поддержки было заплачено лучшее оружие в мире. Это включает в себя огромное количество военной техники, боеприпасов и других вещей", – передает слова Трампа РИА Новости.

Президент США также отметил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности Альянса, однако в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.

Ранее Трамп заявил, что США не будут предлагать Украине "большие гарантии безопасности", поскольку этим должна заниматься Европа. Он добавил, что основная цель американской стороны на Украине – положить конец кровопролитию, а второй заявлено возмещение затраченных средств. Американцы планируют активно сотрудничать с украинцами в сфере редкоземельных элементов, которые, как подчеркнул Трамп, очень нужны промышленности США.