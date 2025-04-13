Российские бойцы уничтожили иностранных наемников в Харьковской области

Фото: Министерство обороны РФ

Военные РФ уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Ивана Бигму.

Он уточнил, что российские бойцы обнаружили наемников в лесном массиве Купянского района.

Кроме того, по данным Бигмы, система ПВО Западной группировки за сутки сбила 18 украинских беспилотников и реактивный саряд РСЗО HIMARS. Потери противника составили более 250 солдат. Также бойцы РФ уничтожили две станции спутниковой связи Starlink, 36 пунктов управления БПЛА и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили 333 украинских беспилотника, из них 158 были уничтожены вне зоны спецоперации. Кроме того, ПВО сбила 6 управляемых авиационных бомб JDAM американского производства.

В начале апреля Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Басовка в Сумской области. Кроме того, ВС РФ поразили формирования механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.