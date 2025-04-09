Российские средства ПВО сбили 333 беспилотника ВСУ за сутки

Фото: Минобороны РФ

Российские средства ПВО за сутки сбили 333 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них 158 беспилотников уничтожено вне зоны спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны было сбито 6 управляемых авиационных бомб JDAM американского производства.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 660 самолетов противника, 283 вертолета, а также 50 612 беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, российские силы уничтожили 601 зенитный ракетный комплекс, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области БПЛА были сбиты в общей сумме в 9 муниципалитетах региона. В городе Аксай беспилотник самолетного типа застрял на бельевых веревках в многоквартирном жилом доме. В результате всех жильцов дома эвакуировали из-за угрозы возможной детонации.