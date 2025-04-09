Средства ПВО отражают атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО в Ростовской области отражают воздушную атаку ВСУ. В течение ночи вражеские дроны были сбиты в Новошахтинске, Донецке, Таганроге, Зернограде, а также в Чертковском, Каменском, Неклиновском, Миллеровском и Тарасовском районах области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Из-за падения обломков БПЛА повреждения получили крыши домов в Зернограде и Донецке. Тем не менее никто не пострадал. На место уже выехали оперативные службы.

Слюсарь отметил, что атака дронов на Ростовскую область продолжается, в связи с чем местным жителям необходимо сохранять осторожность и держаться подальше от окон.

Помимо Ростовской области, этой ночью опасность БПЛА также объявили на территории Ставропольского края. Местные власти призвали жителей следить за дальнейшими оповещениями.

Ранее украинский беспилотник упал на железнодорожные пути в Краснодарском крае. В результате были повреждены полотно и контактная сеть. Инцидент произошел между хуторами Кубанец и Танцюра-Кромаренко.