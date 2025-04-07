Четыре человека пострадали при атаках ВСУ в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Четыре человека пострадали в ДНР в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), реализованной 7 апреля. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в центре Горловки украинский дрон ударил по машине мирных граждан, в результате чего пострадали два человека. Кроме того, в Новогродовке Красноармейского муниципального округа и в Курахово из-за сбросов взрывчатых устройств с беспилотников ВСУ получили ранения еще два жителя ДНР, включая пенсионерку.

Пушилин заявил, что всем пострадавшим оказывается медпомощь. Также, по его словам, были повреждены две машины.

"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", – заключил глава ДНР.

Ранее ВСУ атаковали с помощью дронов площадь Победы в центре Горловки. В результате БПЛА упал на автобус, в котором находились мирные жители. В результате пострадали 15 человек.

