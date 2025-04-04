Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали пожарную часть в Горловке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в результате действий украинской армии были повреждены три пожарных автомобиля, окна депо и административного здания и их кровля. Кроме того, оказался ранен инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

Предварительно, врачи диагностировали у него акубаротравму. Пострадавшего госпитализировали.

"Атаки были с разницей в час. Это доказывает, что ВСУ целенаправленно бьют по пожарно-спасательным подразделениям", – говорится в сообщении.

Ранее ВСУ ударили по площади Победы в центре Горловки. Беспилотниками был атакован автобус с мирными жителями, в результате чего пострадали 15 человек.

Комментируя это и другие атаки Украины на мирное население России, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что у режима президента Украины Владимира Зеленского отсутствует политическая воля к миру.

По словам дипломата, Киев планирует обострять ситуацию вокруг конфликта, используя различные провокации лишь для того, чтобы помешать урегулированию украинского конфликта.