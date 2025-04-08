Два беспилотника ВСУ сбиты в Пензенской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских дрона уничтожены в Сердобском районе Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Атака была отражена силами противовоздушной обороны (ПВО) России примерно в 21:00 по московскому времени. В результате, как заявил Мельниченко, никто не пострадал. Кроме того, специалисты не обнаружили разрушений.

Между тем силы ПВО РФ ликвидировали 10 БПЛА Вооруженных сил Украины сразу в нескольких регионах России, о чем сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в период с 19:20 до 21:15 были уничтожены четыре беспилотника над акваторией Черного моря и по два дрона – над Воронежской, Пензенской областями и Крымом.

Кроме того, была отражена атака пяти БПЛА над еще двумя регионами. По данным Минобороны РФ, в период с 22:00 до 22:15 было уничтожено четыре дрона над Ростовской областью и один – над акваторией Азовского моря.

При этом в ночь на 8 апреля были сбиты 23 украинских дрона, из которых 19 были выявлены в воздушном пространстве Курской области, а еще четыре – над Белгородской областью.

Ранее мужчина погиб из-за удара ВСУ по поселку Белая Березка в Брянской области. Кроме того, осколочные ранения получили двое жителей поселка, их доставили в больницу. Губернатор региона Александр Богомаз также сообщил, что из-за сбросов взрывных устройств в поселке было повреждено остекление в многоквартирном доме и несколько машин.

