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05 апреля, 17:55

Происшествия

Режим ЧС введен в Саранске после атаки БПЛА

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Саранске после ночной атаки беспилотников на регион. Об этом в телеграм-канале написал глава Мордовии Артем Здунов.

По его словам, решение принято ради безопасности жителей.

"Важно – все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок", – говорится в публикации.

Здунов указал, что жителей близлежащих домов перемещают в места временного размещения. Граждан там обеспечивают всем необходимым, также работают врачи и психологи.

Украинские дроны атаковали одно из предприятий Мордовии в ночь на 5 апреля. На месте ЧП работали оперативные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, на промышленном предприятии в Чапаевске Самарской области вспыхнул пожар после атаки БПЛА. Обошлось без пострадавших, тушением огня занимались сотрудники МЧС России, уточнял губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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происшествиярегионы

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