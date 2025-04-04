04 апреля, 08:34Происшествия
Труба газопровода и крыша жилого дома повреждены после атаки БПЛА под Тамбовом
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Труба распределительного газопровода и крыша частного жилого дома повреждены в Тамбовской области после атаки БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил врио главы области Евгений Первышов.
Уточнятся, что крыша частного домовладения повреждена незначительно. Но из-за перебитой трубы газопровода в дачном секторе было временно отключено газоснабжение 15 домов.
"Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы", – уточнил Первышов.
Всего за прошедшую ночь над российскими регионами удалось сбить 107 украинских дронов. Из них 34 уничтожены над Курской областью, еще 30 над Орловской, 18 – над Липецкой, а еще 7 – над Калужской. Силы ПВО также сбили БПЛА, который летел на Москву.
В МИД РФ подчеркнули, что Киев своими атаками лишь показывает отсутствие желания двигаться к урегулированию конфликта. В частности, Украина нервно реагирует на продолжение диалога России и США.
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