Силы ПВО за минувшую ночь сбили 107 БПЛА над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за период с 21:00 3 апреля по 05:00 4 апреля 107 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, 34 из них были уничтожены над территорией Курской области. Еще 30 беспилотников сбили над территорией Орловской области, 18 – над территорией Липецкой области, 7 и 4 – над территориями Калужской и Ростовской областей соответственно.

Кроме того, 4 дрона уничтожено над акваторией Азовского моря, по 3 – над территориями Тамбовской области и Московского региона, 2 над территорией Брянской области и по 1 БПЛА над территориями Воронежской и Тульской областей.

В ночь на 4 апреля Сергей Собянин сообщил, что система ПВО пресекла попытку атаки БПЛА на Москву. Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Кроме того, в период с 22:00 до 22:55 3 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Орловской области.