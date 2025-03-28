Силы ПВО ночью сбили 78 беспилотников над российскими регионами

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства ПВО в ночь на 28 марта сбили 78 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 32 беспилотника были уничтожены над Воронежской областью, 19 БПЛА удалось перехватить в небе над Саратовской областью.

Над Курской областью были сбиты 17 беспилотников, над Белгородской областью – 6, над Липецкой областью – 2. Еще по одному беспилотнику российские бойцы уничтожили над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА на регион нет пострадавших или повреждений гражданских объектов. При этом временные ограничения для обеспечения безопасности полетов до сих пор действуют в саратовском аэропорту Гагарин. Авиагавань не принимает и не выпускает рейсы.

В результате падения осколков беспилотника в одном из районов Воронежской области загорелась сухая трава, рассказал ранее губернатор региона Александр Гусев. Он отметил, что возгорание удалось оперативно потушить.