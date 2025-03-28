Силы ПВО уничтожили свыше 30 украинских беспилотников в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО в ночь на 28 марта уничтожили свыше 30 украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава субъекта Александр Гусев.

Губернатор региона уточнил, что в результате падения осколков беспилотника в одном из районов загорелась сухая трава. Возгорание было оперативно потушено.

"По информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет", – написал Гусев в телеграм-канале.

Позже глава субъекта добавил, что опасность атаки БПЛА на территории региона отменена.

Вечером 27 марта, с 20:50 до 22:00 по московскому времени, средства ПВО сбили шесть БПЛА в Воронежской области, сообщали в Минобороны России. В этот же период удалось ликвидировать три беспилотника над Белгородской областью.

Кроме того, российские объекты энергетической инфраструктуры вновь были атакованы Украиной, несмотря на заявление киевских властей о якобы прекращении ударов по объектам энергетики.

По данным оборонного ведомства, 26 марта около 17:00 по московскому времени украинский беспилотник атаковал объект филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" в Брянской области, из-за чего у потребителей Климовского района отключилось электроснабжение.