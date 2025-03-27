Средства ПВО сбили 9 беспилотников над двумя областями РФ

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях вечером 27 марта. Об этом сообщило в телеграм-канале Минобороны РФ.

Вражеские дроны были сбиты в период с 20:50 до 22:00 по московскому времени. Шесть БПЛА уничтожили в Воронежской области, еще три – в Белгородской.

Российские объекты энергетической инфраструктуры вновь были атакованы Украиной, несмотря на заявление киевских властей о якобы прекращении ударов по объектам энергетики.

Кроме того, СК выясняет обстоятельства новой атаки украинских военнослужащих по мирным гражданам в Курской области. По версии следствия, 24 марта ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на жилой дом в поселке Коренево, где находились мирные жители.