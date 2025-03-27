Силы ПВО сбили ночью один беспилотник над Брянской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник над территорией Брянской области в ночь на 27 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате воздушной атаки пострадавших и разрушений в регионе нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

В других регионах прилеты БПЛА не фиксировались.

Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского, связанные с принятием достигнутых в Эр-Рияде договоренностей о прекращении атак по энергообъектам.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предложил развернуть новые комплексы ПВО для защиты от вражеских БПЛА. По его словам, Украина активно применяет дроны для ударов по различным объектам, включая гражданские, несмотря на переговоры о возможном мире.