Минобороны РФ заявило о новых ударах Украины, несмотря на заявления Зеленского

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Украина продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на заявления украинского президента Владимира Зеленского, связанные с принятием достигнутых в Эр-Рияде договоренностей о прекращении атак по энергообъектам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Например, днем 25 марта из-за нанесенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) атаки дронами по энергетической инфраструктуре филиала ПАО "Россети Центр – Курскэнерго" произошло каскадное отключение сразу нескольких подстанций в Курской области, в результате чего без электричества остались свыше четырех тысяч жителей Хомутовского района.

Кроме того, в ночь на 26 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку двух ударных беспилотников ВСУ у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут. По данным оборонного ведомства, БПЛА летели в сторону наземного оборудования Глебовского подземного хранилища газа.

Также рано утром 26 марта высоковольтная линия 10 киловольт в Брянской области отключилась из-за атаки украинского дрона по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр – Брянскэнерго". В связи с этим без электроснабжения остались жители Комаричского района.

Подытоживая, министерство указало на желание Киева сорвать достигнутые в Эр-Рияде договоренности о постепенных мерах по урегулированию конфликта на Украине.

Делегации Украины и США провели переговоры в Эр-Рияде 23 марта. На следующий день встреча состоялась между американскими и российскими представителями. На следующий день вновь были организованы консультации между Киевом и Вашингтоном.

По итогам этих встреч Белый дом выпустил заявление, в котором указал на необходимость проработки меры по реализации соглашения президента США Дональда Трампа и Зеленского о прекращении нанесения ударов по энергообъектам России и Украины.

Кремль через некоторое время тоже опубликовал заявление, в котором было указано, что стороны согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

Кремль уточнил перечень объектов, которые подпадают под мораторий на удары по энергосистеме. Там фигурируют нефтеперерабатывающие предприятия, а также нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции. Также запрет распространяется на вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

При этом в случае нарушения данного соглашения одной из сторон другая оставляет за собой право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению, отметила российская сторона.

