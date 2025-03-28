Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

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Временные ограничения ввели на работу саратовского аэропорта Гагарин. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. В данный момент авиагавань не принимает и не выпускает рейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – добавил Кореняко.

Накануне, 27 марта, аналогичные ограничения ввели в аэропорту Новосибирска Толмачево. С 17:51 по Москве он временно останавливал прием и выпуск воздушных судов. Такое решение было принято из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов.

Кроме того, специалисты Росавиации и государственной корпорации по организации воздушного движения в России усиливали мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области. Позже авиагавань возобновила работу.