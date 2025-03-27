Путин: аэропорты Крайнего Севера нуждаются в обновлении

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Аэропорты Крайнего Севера России, особенно малые, нуждаются в обновлении. Необходимо поддерживать разветвленную сеть авиагаваней, заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.

"В ближайшие годы в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов арктической зоны, в том числе в Салехарде, Архангельске, на Ямале", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в задачи правительства входит поддержка в Арктике разветвленной аэропортной сети, от крупных и средних аэропортов до небольших посадочных площадок.

Кроме того, Сибири и Уралу необходимо предоставить железнодорожный выход к Арктике, так как это поможет разгрузить Транссибирскую магистраль.

"Нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития арктического полигона железных дорог, включая модернизацию железной дороги на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", – сказал Путин, добавив, что благодаря этому регионы Сибири, Урала, северо-запада России получат прямой выход на север, к арктическим портам.

Помимо этого, в ходе рабочей поездки в Мурманск Путин отмечал, что перед страной стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Государству в том числе предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру и расширить возможности экономики и бизнеса.

Также необходимо последовательно улучшать городскую среду и благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера, чтобы у населения была хорошая и оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения.