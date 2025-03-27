Завершены работы по эвакуации самолета Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина"

В аэропорту Нового Уренгоя завершили работы по эвакуации грузового самолета Ан-12, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной гавани.

Эвакуация самолета была завершена к 07:00 по местному времени (05:00 по Москве). Спустя час аэропорт вновь открылся на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период закрытия авиагавани на запасные аэродромы в Надым и Салехард ушли два самолета. Еще один борт, летевший в Новый Уренгой из Уфы, вернулся в столицу Башкортостана.

Инцидент с выкатом самолета за пределы ВПП произошел 26 марта около 11:14 по московскому времени. Предварительно, следовавший из Сабетты в Новый Уренгой Ан-12 опрокинулся на бок при заходе на посадку. На борту самолета в этот момент находились 8 членов экипажа. Один человек госпитализирован в результате ЧП, погибших нет.

В связи с произошедшим аэропорт Нового Уренгоя временно прекращал прием и отправку воздушных судов.