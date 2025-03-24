ТАСС: совершивший посадку самолета в поле Новосибирской области пилот уволен

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Второй пилот "Уральских авиалиний" Эдуард Семенов, совершивший в 2023 году аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволен из авиакомпании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Как пояснили в компании, Семенов признан не годным к работе коммерческого пилота по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии (ЦВЛЭК).

"Мы предложили ему рассмотреть вариант устройства на наземную работу, однако он отказался. Уволен 20 марта по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК РФ ("Отказ работника от перевода, необходимого в соответствии с медицинским заключением")", – добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщали, что после окончания расследования и выхода отчета первый пилот самолета Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Инцидент произошел 12 сентября 2023 года. Самолет следовал по маршруту из Сочи в Омск, однако пилотам пришлось совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту в этот момент находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Сотрудники оперативно эвакуировали пассажиров, за медпомощью после посадки обратились пять человек. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Позже Росавиация отозвала первый отчет о причинах экстренной посадки самолета и начала новое дорасследование по этому инциденту. Причиной отзыва отчета стали новые открывшиеся обстоятельства.