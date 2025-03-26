Самолет Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое

Фото: телеграм-канал SHOT

Самолет Ан-12, следовавший из Сабетты в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, опрокинулся на бок при заходе на посадку. Об этом Единая дежурная диспетчерская служба города сообщила в соцсети "ВКонтакте".

По данным службы, инцидент произошел в 13:14 по местному времени (11:14 по московскому). У воздушного судна при заходе на посадку левая стойка шасси не встала в замок, и борт опрокинулся.

"На борту находились 8 членов экипажа, пассажиров нет, опасного груза нет. Погибших и травмированных нет. Розлива топлива нет", – говорится в публикации.

Ранее в Приморье произошла авария с участием самолета Су-25, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Пилот катапультировался, его эвакуировали с места приземления.

В Минобороны РФ уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта, а воздушное судно потерпело крушение в безлюдной местности. Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность.