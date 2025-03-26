26 марта, 12:27Происшествия
Самолет Ан-12 опрокинулся на бок при посадке в Новом Уренгое
Фото: телеграм-канал SHOT
Самолет Ан-12, следовавший из Сабетты в Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, опрокинулся на бок при заходе на посадку. Об этом Единая дежурная диспетчерская служба города сообщила в соцсети "ВКонтакте".
По данным службы, инцидент произошел в 13:14 по местному времени (11:14 по московскому). У воздушного судна при заходе на посадку левая стойка шасси не встала в замок, и борт опрокинулся.
"На борту находились 8 членов экипажа, пассажиров нет, опасного груза нет. Погибших и травмированных нет. Розлива топлива нет", – говорится в публикации.
Ранее в Приморье произошла авария с участием самолета Су-25, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Пилот катапультировался, его эвакуировали с места приземления.
В Минобороны РФ уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта, а воздушное судно потерпело крушение в безлюдной местности. Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность.
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