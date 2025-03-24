Самолет Су-25 потерпел аварию в Приморье

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В Приморском крае произошла авария с участием самолета Су-25, который выполнял плановый учебно-тренировочный полет, передает со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ ТАСС.

В результате пилот принял решение о катапультировании. Его эвакуировали с места приземления члены поисково-спасательной группы. В данный момент угрозы жизни и здоровью пилота нет.

Также в оборонном ведомстве уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта, а воздушное судно потерпело крушение в безлюдной местности. Никакая инфраструктура при этом не пострадала.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. На место ЧП была направлена комиссия Военно-космических сил (ВКС) России, добавили в Минобороны.

Ранее потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Инцидент произошел в Ленинградской области также во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Весь находившийся на борту экипаж погиб.

До этого легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области, в результате чего пострадали два человека. ЧП произошло рядом с аэродромом малой авиации Восточный. На месте работали экстренные службы. Там возник пожар, который был оперативно потушен.