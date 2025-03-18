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Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу в Ленинградской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщает ТАСС.

Весь находившийся на борту экипаж погиб, уточнили в оборонном ведомстве. В данный момент на место ЧП прибыла поисково-спасательная группа, также вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Падение вертолета произошло в безлюдной местности, вдали от населенных пунктов, при выполнении планового учебно-тренировочного полета, отметили в Минобороны. Там же добавили, что полет выполнялся без боекомплекта.

В конце февраля легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области, в результате чего пострадали два человека. ЧП произошло рядом с аэродромом малой авиации Восточный. На месте работали экстренные службы. Там возник пожар, который был оперативно потушен.

