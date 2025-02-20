ТАСС: два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Нижегородской области

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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области, в результате чего, по предварительным данным, пострадали два человека, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как рассказал собеседник агентства, ЧП произошло рядом с аэродромом малой авиации Восточный. На место жесткой посадки выехали экстренные службы. По информации РИА Новости, там возник пожар, который в настоящее время потушен.

Ранее пассажирскому самолету Sukhoi Superjet 100, следовавшему рейсом Москва – Нижнекамск, пришлось вернуться в Шереметьево после срабатывания датчика неисправности управления механизации. Лайнер сел штатно.

До этого другой легкомоторный самолет упал в районе аэродрома Мячково в Подмосковье. В МЧС подтвердили гибель двух человек. В ведомстве уточнили, что борт совершил жесткую посадку во время тренировочного полета. По данным СМИ, самолет мог потерпеть крушение из-за технического отказа.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Правоохранители также выяснили, что погибли пилот и инструктор.

