Пассажирский самолет с невыпускающимися закрылками сел в Норильске

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Вылетевший из Красноярска пассажирский самолет Boeing 737 с невыпускающимися закрылками совершил успешную посадку в Норильске, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

До штатной посадки воздушное судно более часа вырабатывало топливо, добавил источник.

Самолет вылетел из Красноярска более трех часов назад. Оперативные службы сообщали, что он готовился к аварийной посадке в Норильске. На борту воздушного судна находился 151 человек и шесть членов экипажа.

Ранее самолет Ан-24, который выполнял рейс по маршруту Олекминск – Якутск, не мог совершить посадку из-за поломки шасси. На борту находились 34 пассажира и пять человек экипажа.

В свою очередь, Следственный комитет организовал проверку по факту инцидента. Поводом стало наличие признаков преступления, предусмотренного статьей "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".