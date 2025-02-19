Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Норильске

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Пассажирский самолет Boeing 737 с невыпускающимися закрылками готовится к аварийной посадке в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В настоящее время лайнер, вылетевший из Красноярска почти 3,5 часа назад, вырабатывает топливо в районе Норильска. На борту находится 151 человек и шесть членов экипажа.

Ранее самолет авиакомпании "Азимут", летевший из Москвы в Тбилиси, вернулся во Внуково по технической причине. Пассажиров должны были доставить в Тбилиси резервным бортом авиакомпании.

Между тем в Хабаровском крае пассажирский самолет Ан-24, который должен был взлететь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Борту не удалось оторваться от ВПП при разгоне, из-за чего пилоты начали резко тормозить. В результате самолет выехал на 30 метров за пределы полосы.

