Аэропорт Новосибирска временно останавливал прием и выпуск воздушных судов

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Аэропорт Новосибирска Толмачево с 17:51 (по Москве) временно останавливал прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов.

"Причины выясняются", – написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, специалисты Росавиации и государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ усиливали мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Волгограда и Саратова – Гумрак и Гагарин. Позже ограничения были сняты. За это время на запасной аэродром был отправлен один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

