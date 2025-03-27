27 марта, 19:00Транспорт
Аэропорт Новосибирска временно останавливал прием и выпуск воздушных судов
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Аэропорт Новосибирска Толмачево с 17:51 (по Москве) временно останавливал прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов.
"Причины выясняются", – написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, специалисты Росавиации и государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ усиливали мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Волгограда и Саратова – Гумрак и Гагарин. Позже ограничения были сняты. За это время на запасной аэродром был отправлен один самолет, совершавший рейс в Волгоград.