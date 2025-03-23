Введены временные ограничения работы аэропортов Саратова и Волгограда

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

"Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Волгоград (Гумрак); Саратов (Гагарин)", – написал он.

Кореняко подчеркнул, что главным приоритетом для экипажей ВС, авиадиспетчеров и служб аэропортов является обеспечение безопасности полетов.

Ранее временные ограничения в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода и Казани ввели рано утром 19 марта. В период их действия на запасные аэродромы перенаправили два самолета. Первый летел в Казань, второй – в Нижний Новгород. Спустя время ограничения в казанском и нижегородском аэропортах сняли.