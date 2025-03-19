Временные ограничения введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска

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Временные ограничения на полеты были введены в ночь на 19 марта на работу аэропортов в Нижнем Новгороде, Казани и Нижнекамске. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Кореняко подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для этого.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ранее были объявлены в аэропортах Волгограда и Саратова в ночь на 15 марта. Обе воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы. Спустя некоторое время в аэропортах сняли ограничения.