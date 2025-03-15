Ограничения на полеты отменили в аэропорту Саратова

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В саратовском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были отменены в 05:40 по московскому времени. Кореняко напомнил, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда и Саратова в ночь на 15 марта. При этом в волгоградском аэропорту меры безопасности все еще действуют.

Ранее сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) находится в завершающей стадии создания линейки отечественных гражданских самолетов. В настоящий период корпорация проводит летные испытания.