Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Волгограда

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Обе воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – написал Кореняко.

Аналогичные ограничения были введены в саратовском аэропорту днем 14 марта. Спустя час меры были отменены.

Ранее правоохранители задержали 43-летнего украинца в аэропорту Шереметьево после того, как он пытался незаконно вывезти из Катара в Россию 70 тысяч долларов. На него было заведено дело о контрабанде наличных в особо крупном размере.