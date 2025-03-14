Аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на штормовой ветер

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московские аэропорты продолжают работу в штатном режиме, несмотря на штормовой ветер, сообщили РИА Новости в пресс-службах аэропортов.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Несмотря на штормовой ветер с порывами до 22–26 метров в секунду, отмен рейсов по метеоусловиям нет", – сказали в пресс-службе воздушной гавани.

Кроме того, о штатной работе сообщили в Шереметьево и Жуковском. В Домодедово, в свою очередь, отметили, что готовы к работе в условиях штормового предупреждения.

Ранее в связи с непогодой в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 22:00.

Комплекс городского хозяйства сообщал, что из-за сильного ветра службы Москвы работают в режиме повышенной готовности. На фоне непогоды в городе замечены поваленные деревья, которые специалисты оперативно распиливают и вывозят.