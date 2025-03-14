14 марта, 12:27Транспорт
В аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 12:00 по московскому времени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Временные ограничения на работу аэропорта Саратова вводились в 11:00. В настоящее время аналогичные меры продолжают действовать в нижегородском аэропорту Стригино.
Утром 14 марта также не работала московская авиагавань Внуково. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов.