В аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова в 12:00 по московскому времени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры принимались для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Временные ограничения на работу аэропорта Саратова вводились в 11:00. В настоящее время аналогичные меры продолжают действовать в нижегородском аэропорту Стригино.

Утром 14 марта также не работала московская авиагавань Внуково. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов.