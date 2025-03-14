Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту Стригино

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в нижегородском аэропорту Стригино. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения начали действовать в 09:57 по московскому времени. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Утром 14 марта временные ограничения также вводились на работу столичного Внуково и аэропорта Калуги. В 07:27 ограничения были отменены. В период их действия на запасные аэродромы ушли семь самолетов, которые выполняли рейсы во Внуково.

Аналогичные меры вводились в аэропорту Сочи в ночь на 14 марта. Позже они были сняты.