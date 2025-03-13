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Временные ограничения вновь введены на работу аэропорта в Волгограде, предупредил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они начали действовать в 08:00 по московскому времени, уточнил он.

Аналогичные меры безопасности уже были приняты в авиагавани вечером 12 марта. Одновременно с этим их ввели в Калуге и Саратове.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в последнем аэропорту сняли в 02:30 по московскому времени 13 марта. В двух первых аэропортах они перестали действовать в 06:00 и 06:25 по Москве соответственно.

Однако уже в 07:45 Росавиация вновь распространила меры на авиагавань Саратова.