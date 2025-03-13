Временные ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Калуги

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Волгограда и Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры были отменены в 06:00 по московскому времени в Волгограде и в 06:25 – в Калуге.

Вечером 12 марта временные ограничения вводились на работу аэропортов Калуги, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы.

В саратовском аэропорту ограничения отменили в ночь на 13 марта, в 02:30 по Москве.