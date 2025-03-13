Ограничения на полеты сняты в аэропорту Саратова

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В cаратовском аэропорту Гагарин сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что меры безопасности были отменены в 02:30 по московскому времени.

Вечером 12 марта временные ограничения ввели на работу аэропортов Калуги и Саратова для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. На момент публикации калужский аэропорт по-прежнему не принимает и не отправляет авиарейсы.

Кроме того, аналогичные ограничения продолжают действовать и в аэропорту Волгограда.